Mercato Milan: offerta ufficiale per Nwaneri, no dell'Arsenal

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Gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto ha parlato del mercato in entrata e in uscita del Milan

Fabrizio Romano, in un video pubblicato suo canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan insieme a Matteo Moretto:

MERCATO MILAN: MORETTO RIVELA CHE IL MILAN HA FATTO UN'OFFERTA PER NWANERI

"Il nome di Ethan Nwaneri piace molto al Milan. Il giovane talento dell'Arsenal ha diverse proposte sul tavolo: lo vogliono diversi club inglesi, così come altre squadre come Lipsia e Galatasaray che lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Ad oggi Nwaneri non sembra convinto però di andare in Turchia. Su di lui c'è anche il Milan che ha già presentato un'offerta ufficiale all'Arsenal per un prestito con diritto di riscatto, ma i Gunners hanno detto no. Dunque una trattativa tra i due club c'è già, ma l'Arsenal al momento non apre a questo tipo di soluzione. Non vanno bene né la formula, né i numeri. Il Milan ci sta comunque provando, vedremo rilancerà e farà un nuovo tentativo".

MERCATO MILAN: ROMANO SULL'USCITA DI NKUNKU

"Il Milan ha comunicato a Nkunku di essere fuori dai piani del club rossonero. Anzi, vi dico che il Diavolo è stato piuttosto duro con il francese che non si allenerà più con il gruppo squadra e lavorerà a parte. Il Milan vuole che Nkunku trovi una soluzione il prima possibile. Il giocatore è disponibile anche a formule diverse da titolo definitivo, quindi è aperto anche ad un prestito. Il Milan ha ovviamente posto le sue condizioni, ma Nkunku sta cercando una nuova destinazione. Chi è vicino al francese ha ricevuto le prime chiamate. A gennaio era stato cercato dalla Roma dove piace molto a Gasperini, ma oggi non ci risulta che ci sia una trattativa con la Roma. Vedremo se i giallorossi torneranno sul francese o meno. Dall'estero sono invece già arrivate diverse chiamate per chiede informazioni. Il Milan è stato molto duro e severo con Nkunku e con chi gli sta vicino nell'indicare la porta".