Milan, Leao resta sul mercato ma andrà via solo per almeno 50 milioni. Altrimenti rimarrà in rossonero
MilanNews.it
Il futuro al Milan di Rafael Leao resta incerto. Il portoghese è sul mercato, ma andrà via solo se arriveranno offerte da almeno 50 milioni
A differenza di Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku, che sono stati messi sul mercato e che non si alleneranno più con il resto del gruppo milanista (lavoreranno a parte), il pugno duro non è stato usato per Santiago Gimenez, ma anche lui non rientra nei piani di Ruben Amorim e dunque anche lui resta in uscita.
Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che parla poi anche del futuro di Rafael Leao che non è più così sicuro di andare via come qualche settimana fa: l'attaccante portoghese resta sul mercato, ma verrà venduto solo se dovesse arrivare un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Altrimenti il numero 10 rossonero resterà al Milan.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan, la cessione di Nkunku non cambia il futuro di Leao: con un'offert da 50 milioni a titolo definitivo può partire anche lui
Maignan, Rabiot, Leao, mercato, cessioni: Cardinale sotto assedio. I casi roventi dell'estate sono tutti rossoneri, ma nessuno parla. E nessuno fadi Luca Serafini
Le più lette
1 Mercato Milan, Romano: "I rossoneri hanno già fatto un'offerta per Nwaneri, per Nkunku l'idea di un prestito è la più fattibile"
4 Contatto Almstadt-entourage Leao: il Milan abbassa le richieste economiche per Rafa. Amorim vuole che sia ceduto
Calciomercato Milan
CalciomercatoContatto Almstadt-entourage Leao: il Milan abbassa le richieste economiche per Rafa. Amorim vuole che sia ceduto
Franco OrdineCardinale a Parigi per Ramos. Maignan e Rabiot: due motivi. L’ultimo saluto di Max a Baresi
Carlo Pellegatti“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanza
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com