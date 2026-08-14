Milan, Leao resta sul mercato ma andrà via solo per almeno 50 milioni. Altrimenti rimarrà in rossonero

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Il futuro al Milan di Rafael Leao resta incerto. Il portoghese è sul mercato, ma andrà via solo se arriveranno offerte da almeno 50 milioni

A differenza di Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku, che sono stati messi sul mercato e che non si alleneranno più con il resto del gruppo milanista (lavoreranno a parte), il pugno duro non è stato usato per Santiago Gimenez, ma anche lui non rientra nei piani di Ruben Amorim e dunque anche lui resta in uscita.

Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che parla poi anche del futuro di Rafael Leao che non è più così sicuro di andare via come qualche settimana fa: l'attaccante portoghese resta sul mercato, ma verrà venduto solo se dovesse arrivare un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Altrimenti il numero 10 rossonero resterà al Milan.