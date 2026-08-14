Milan, Leao resta sul mercato ma andrà via solo per almeno 50 milioni. Altrimenti rimarrà in rossonero

Milan, Leao resta sul mercato ma andrà via solo per almeno 50 milioni. Altrimenti rimarrà in rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 11:10Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Il futuro al Milan di Rafael Leao resta incerto. Il portoghese è sul mercato, ma andrà via solo se arriveranno offerte da almeno 50 milioni

A differenza di Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku, che sono stati messi sul mercato e che non si alleneranno più con il resto del gruppo milanista (lavoreranno a parte), il pugno duro non è stato usato per Santiago Gimenez, ma anche lui non rientra nei piani di Ruben Amorim e dunque anche lui resta in uscita. 

Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che parla poi anche del futuro di Rafael Leao che non è più così sicuro di andare via come qualche settimana fa: l'attaccante portoghese resta sul mercato, ma verrà venduto solo se dovesse arrivare un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Altrimenti il numero 10 rossonero resterà al Milan.