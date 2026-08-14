Milan, se parte anche Estupinan potrebbe arrivare un nuovo esterno: proposto Tavares, idea Dodo
Zachary Athekame, che andrà in prestito al Lione, potrebbe non essere l'unico esterno a lasciare il Milan in queste ultime settimane di mercato estivo. In forte bilico c'è Pervis Estupinan che continua a non convincere e se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe salutare anche lui. In caso di addio anche del laterale sudamericano, allora a quel punto il Diavolo dovrebbe tornare sul mercato dove sta comunque già sondando diversi profili.
Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, tra i nomi che il Milan sta valutando con attenzione c'è per esempio quello di Nicola Zalewski dell'Atalanta, il quale però costa 15-20 milioni di euro. Per questo i rossoneri stanno seguendo anche altri profili, come quello di Nuno Tavares della Lazio, che è stato proposto ai dirigenti di via Aldo Rossi nei giorni scorsi, e di Dodo della Fiorentina.
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