Milan, se parte anche Estupinan potrebbe arrivare un nuovo esterno: proposto Tavares, idea Dodo

Milan, se parte anche Estupinan potrebbe arrivare un nuovo esterno: proposto Tavares, idea DodoMilanNews.it
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Oggi alle 10:18Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
In caso di partenza sia di Athekame che di Estupinan, il Milan potrebbe tornare sul mercato per prendere un altro esterno. Diversi nomi sul tavolo

Zachary Athekame, che andrà in prestito al Lione, potrebbe non essere l'unico esterno a lasciare il Milan in queste ultime settimane di mercato estivo. In forte bilico c'è Pervis Estupinan che continua a non convincere e se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe salutare anche lui. In caso di addio anche del laterale sudamericano, allora a quel punto il Diavolo dovrebbe tornare sul mercato dove sta comunque già sondando diversi profili. 

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, tra i nomi che il Milan sta valutando con attenzione c'è per esempio quello di Nicola Zalewski dell'Atalanta, il quale però costa 15-20 milioni di euro. Per questo i rossoneri stanno seguendo anche altri profili, come quello di Nuno Tavares della Lazio, che è stato proposto ai dirigenti di via Aldo Rossi nei giorni scorsi, e di Dodo della Fiorentina.