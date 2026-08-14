Milan in trattativa con l'Arsenal per Nwaneri, Moretto: "Al momento non vanno bene né la formula, né i numeri"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa che è in corso tra Milan e Arsenal per Ethan Nwaneri

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'interesse del Milan per Ethan Nwaneri, 19enne trequartista dell'Arsenal: "Il nome di Ethan Nwaneri piace molto al Milan. Il giovane talento dell'Arsenal ha diverse proposte sul tavolo: lo vogliono diversi club inglesi, così come altre squadre come Lipsia e Galatasaray che lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Ad oggi Nwaneri non sembra convinto però di andare in Turchia.

Su di lui c'è anche il Milan che ha già presentato un'offerta ufficiale all'Arsenal per un prestito con diritto di riscatto, ma i Gunners hanno detto no. Dunque una trattativa tra i due club c'è già, ma l'Arsenal al momento non apre a questo tipo di soluzione. Non vanno bene né la formula, né i numeri. Il Milan ci sta comunque provando, vedremo rilancerà e farà un nuovo tentativo".