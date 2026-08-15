News Milan, Gimenez ad un passo dall’accordo con il Porto. Trattativa avanzata anche tra club

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Santiago Gimenez è ad un passo dall’accordo con il Porto. Procede bene anche la trattativa tra il Milan e il club portoghese

Santiago Gimenez, attualmente ai box in quanto sta recuperando dall'infortunio alla caviglia rimediato al Mondiale, è vicino a lasciare il Milan: come riporta Matteo Moretto su X, infatti, il centravanti messicano, che in questo anno e mezzo in rossonero non ha mai convinto, è ad un passo dall'accordo con il Porto. Anche la trattativa tra i due club è in fase avanzata e dunque la fumata bianca potrebbe arrivare molto presto.

Scrive Moretto: "Santiago Gimenez è ad un passo dall’accordo con il Porto. In queste ore è previsto che le parti definiscano al 100% una base d’intesa sui termini personali; trattativa avanzata tra club, in attesa del via libera del Milan".