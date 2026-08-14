Calciomercato

UFFICIALE: Eletu ceduto a titolo definitivo al Pescara

UFFICIALE: Eletu ceduto a titolo definitivo al PescaraMilanNews.it
Oggi alle 18:11Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
Il comunicato ufficiale del Milan per la cessione a titolo definitivo di Victor Eletu al Pescara Calcio

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Victor Eletu al Pescara Calcio.

Il Club ringrazia Victor per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.