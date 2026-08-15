Futuro Nkunku: le negoziazioni con i club interessati sono appena iniziate. Nessuna trattativa con il Barça

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sul futuro di Nkunku che è in uscita dal Milan

Nella giornata di ieri, sono circolate sui social le immagini di Christopher Nkunku all'aeroporto di Linate e così si sono scatenate indiscrezioni su un suo trasferimento imminente. Scenario che però non viene confermato da Fabrizio Romano che su X spiega che il francese è in uscita dal Milan, ma le trattative con i club che si sono interessati a lui sono appena iniziate.

Dalla Francia era arrivata anche la voci di un possibile interessamento del Barcellona per Nkunku per sostituire Ferran Torres che andrà al PSG, ma non c'è nessuna negoziazione in corso tra i blaugrana e il Milan. L'attaccante francese è comunque destinato a lasciare il Diavolo entro la fine di questo mercato estivo.