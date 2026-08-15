Futuro Nkunku: le negoziazioni con i club interessati sono appena iniziate. Nessuna trattativa con il Barça
Nella giornata di ieri, sono circolate sui social le immagini di Christopher Nkunku all'aeroporto di Linate e così si sono scatenate indiscrezioni su un suo trasferimento imminente. Scenario che però non viene confermato da Fabrizio Romano che su X spiega che il francese è in uscita dal Milan, ma le trattative con i club che si sono interessati a lui sono appena iniziate.
Dalla Francia era arrivata anche la voci di un possibile interessamento del Barcellona per Nkunku per sostituire Ferran Torres che andrà al PSG, ma non c'è nessuna negoziazione in corso tra i blaugrana e il Milan. L'attaccante francese è comunque destinato a lasciare il Diavolo entro la fine di questo mercato estivo.
🚨 Christopher Nkunku left Milano on Friday but not due to any imminent transfer - negotiations have just started with clubs keen. No talks with Barça at all.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026
Nkunku, up for sale as AC Milan want him to leave before the end of the window. pic.twitter.com/80YDgxcSnG
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