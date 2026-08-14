Moretto rivela: “Chieste informazioni su Kostov, trequartista classe 2008 cercato da diverse squadre di Premier”
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Moretto rivela che il Milan si è mosso per kostov.
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il suo collega Matteo Moretto ha parlato del mercato del Milan e ha svelato che la società rossonera si sta muovendo per un giovane classe 2008. Queste le sue parole.
"Il Milan ha chiesto informazioni su Vasilije Kostov, classe 2008, talentuoso trequarti/ala destra della Stella Rossa, in passato già visionato dall'Inter, ed ora cercato da diversi clubs di Premier. Il Milan valuterebbe l'ipotesi di acquistare il giocatore, e di lasciarlo giocare un anno a Belgrado. Valutazioni in corso".
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