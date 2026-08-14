Romano rivela: "Il Milan è stato molto duro e severo con Nkunku"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha commentato la situazione di Nkunku che è stato messo sul mercato dal Milan

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così di Christopher Nkunku che è stato messo sul mercato dal Milan: "Il Milan ha comunicato a Nkunku di essere fuori dai piani del club rossonero. Anzi, vi dico che il Diavolo è stato piuttosto duro con il francese che non si allenerà più con il gruppo squadra e lavorerà a parte. Il Milan vuole che Nkunku trovi una soluzione il prima possibile. Il giocatore è disponibile anche a formule diverse da titolo definitivo, quindi è aperto anche ad un prestito. Il Milan ha ovviamente posto le sue condizioni, ma Nkunku sta cercando una nuova destinazione.

Chi è vicino al francese ha ricevuto le prime chiamate. A gennaio era stato cercato dalla Roma dove piace molto a Gasperini, ma oggi non ci risulta che ci sia una trattativa con la Roma. Vedremo se i giallorossi torneranno sul francese o meno. Dall'estero sono invece già arrivate diverse chiamate per chiede informazioni. Il Milan è stato molto duro e severo con Nkunku e con chi gli sta vicino nell'indicare la porta d'uscita".