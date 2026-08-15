Primo Piano Non è il 2007, ma il Milan asfalta il Manchester Utd. Come è andata: indicazioni e obbligo per il mercato

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Il Milan conclude la sua estate di amichevoli con una (prima) vittoria anche abbastanza convincente: 2-4 al Manchester United. Il commento

Il Milan conclude la sua estate di amichevoli con una (prima) vittoria anche abbastanza convincente: 2-4 al Manchester United, grazie alle reti di Chukwueze (37'), Cisse (57'), Goncalo Ramos (68') e Loftus-Cheek (71') utili per ribaltare il doppio vantaggio degli inglesi con i gol di Maguire (2') e di Dorgu (51').

MANCHESTER UTD-MILAN: IL COMMENTO

Più che al risultato - poco attendibile a Ferragosto - bisogna guardare alla prestazione, per la quale sono arrivate indicazioni abbastanza positive. Dopo un inizio piuttosto complicato, caratterizzato dal doppio errore di Musah in fase di possesso e nella marcatura su corner su Maguire, i rossoneri hanno preso il controllo della partita, gestendo il possesso della palla con buona autorevolezza; brillante nei fondamentali di recupero palla e di impostazione del gioco, per esempio, è stato Ardon Jashari, decisamente a suo agio nella mediana a due. Proprio su un pressing alto dello svizzero, è arrivato il gol dell'1-1, segnato da Chukwueze su assist di Goncalo Ramos. A proposito del nigeriano: nel secondo tempo è stato unstoppable, con l'assist per Cissé (momentaneo 2-2) e con il cross perfetto per la testa di Goncalo Ramos, alla prima gioia in rossonero. Il portoghese è un 9 vero: oltre alla rete d'area di rigore, è riuscito anche a servire, con un movimento da punta fisica, il pallone in verticale con lui Loftus-Cheek ha segnato il 2-4. Nelle azioni degli ultimi tre gol si è vista - con enorme piacere - la mano del tecnico, con un gioco rapido, palla a terra e giocatori posizionati correttamente per rendere vano il pressing e la fase difensiva avversari.

Da sottolineare che, ad inizio partita, Amorim ha presentato i suoi con soli tre potenziali titolari in campo (Pavlovic, Chukwueze e Goncalo Ramos) e ben undici calciatori assenti (tra cui Pulisic, Rabiot e Maignan), con Modric e Gila inizialmente in panchina.

MANCHESTER UTD-MILAN: LE CONSEGUENZE SUL MERCATO

La conseguenza di tutto ciò è, secondo il sottoscritto, la seguente: Ruben Amorim ha ottime idee per il suo Milan, ma ha necessariamente bisogno di calciatori adeguati - cioè con le caratteristiche tecniche e tattiche giuste - per metterle in pratica nel migliore dei modi e con continuità. C'è assolutamente bisogno, infatti, di un nuovo difensore centrale (Terracciano non è del livello del gruppo, De Winter si assenta nel corso dei 90 minuti), un esterno migliore rispetto a Estupinan e Bartesaghi e un nuovo trequartista che possa servire palloni utili per il bomber Goncalo Ramos.

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