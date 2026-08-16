Primo Piano Chukwueze: "Nuovo ruolo? Devo impegnarmi e ascoltare Amorim. Questa è un'occasione che capita una volta nella vita"

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Samuel Chukwueze parla del nuovo ruolo che gli ha cucito addosso Amorim e della grande opportunità da cogliere nuovamente col Milan

Samuel Chukwueze è probabilmente il calciatore più intrigante di questo pre campionato rossonero. Era arrivato durante l'estate 2023 con la nomea di "nuovo Leao", ma in Italia ha trovato tante difficoltà date dall'utilizzo che ne faceva Pioli e dalla fisicità della Serie A. Era finito ai margini del progetto rossonero, tant'è che l'anno scorso ha speso l'intera stagione in prestito al Fulham. Un cambio di aria e di ambiente che evidentemente gli ha fatto bene, visto che è tornato a Milanello con un altro piglio e soprattutto con tanta voglia di mettersi in gioco. Amorim lo sta provando in un ruolo assolutamente inedito: esterno di centrocampo a piede invertito nel 3-4-2-1 che è il marchio di fabbrica dell'allenatore portoghese. Chukwu sta dando risposte positive, pur ammettendo che c'è ancora molto su cui lavorare.

Il nigeriano è stato l'MVP dell'amichevole contro il Manchester United con un gol e ben due assist, uno per Cissè e uno per Gonçalo Ramos. La squadra di Carrick non ha mai letto la sua posizione in campo e lui ha dato sfoggio di giocate importanti, che fanno ben sperare per l'inizio della stagione regolare. Lui rimane con i piedi per terra, consapevole di avere ancora molto su cui lavorare. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ieri sera alla Gazzetta dello Sport, dopo l'amichevole in Polonia.

NUOVO RUOLO, LE PAROLE DI CHUKWUEZE

Chukwueze, questo è il suo miglior momento da quando è al Milan? È felice?

"Certo, sono molto felice. È stato un buon test per la squadra, per prepararci alla stagione. Abbiamo fatto tutto alla perfezione. Penso che dobbiamo continuare a lavorare duro in vista della stagione e della prossima partita, la prima di Serie A, contro il Torino".

La sensazione è che lei abbia un bel feeling con Amorim. È così?

"Sì, è un buon allenatore. Si fida di me e quindi mi ha dato un'opportunità. Ora sta a me coglierla... Lui mi ha semplicemente dato fiducia e penso di doverla sfruttare. Non devo sprecare questa occasione che capita una volta nella vita, ovvero tornare al Milan dopo il prestito".

Le piace questa posizione a tutta fascia?

"Sì, anche se è una posizione alla quale devo adattarmi perché non ho mai giocato in questo ruolo nella mia carriera. Da calciatore, se un allenatore vuole che tu giochi in questa posizione, devi farlo credendo in te stesso e anche nell'allenatore, perché lui sa quello che vuole. Quindi devo semplicemente continuare a impegnarmi, a credere in me stesso e al fatto che posso farlo. Per me è un'opportunità che devo cogliere. So che è un compito difficile, ma credo in me stesso. So che posso farlo, che posso fare qualsiasi cosa".

Soddisfatto anche di come sta giocando questo Milan?

"Sì, parecchio. Per me penso che sia qualcosa su cui devo lavorare. È la prima volta che gioco in questa posizione, quindi continuo a lavorare duro. A ogni allenamento devo migliorare. Penso che lo staff tecnico mi stia aiutando. Anche l'allenatore mi sta aiutando. Ogni volta che commetto un errore, mi dice: 'Oh, Chukwueze, questo è quello che devi fare'. Quindi penso che migliorerò prima dell'inizio della stagione".

Felice per la vittoria contro il Manchester United?

"Sì, sono molto felice e anche la squadra lo è. Abbiamo lavorato duro per tutta questa settimana e ci stiamo preparando bene per la stagione. Vogliamo iniziare la Serie A con una vittoria, per avere la fiducia della quale tutti hanno bisogno. È indispensabile che anche i tifosi e il club credano in noi".

Quanto è importante avere un attaccante come Gonçalo Ramos?

"Penso che sia un attaccante fantastico, uno con cui vuoi giocare. Sa quando venire incontro, è bravo nel gioco aereo e attacca la profondità alle spalle dei difensori. Penso che sia un ragazzo fantastico".

Cosa le ha detto dopo l'assist?

"È una cosa tra me e lui".