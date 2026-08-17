Modric è pronto e carica l’ambiente per la prossima stagione
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Luka Modric su Instagram.
Dopo la vittoria di sabato pomeriggio ai danni del Manchester United, il Milan di Amorim ha terminato le amichevoli estive in preparazione al campionato e, dopo la presentazione negativa contro il Chelsea, i rossoneri hanno dato segnali incoraggianti sul campo. La stagione inizierà settimana prossima allo Stadio Olimpico di Torino con i granata che ospiteranno Amorim e i suoi.
In merito alla nuova stagione, Luka Modric, protagonista indiscusso della scorsa annata, ha postato sul suo profilo Instagram delle foto con la seguente descrizione: "Pronti per la nuova stagione, Forza Milan"
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