Supercoppa francese, cadono i campioni d’Europa: è il Lens ad alzare la coppa
Possiamo definire clamoroso quanto successo questa sera allo Stade Bollaert-Delelis, in Francia, nella finale della Supercoppa francese. In campo a contendersi la coppa c'erano i campioni d'Euopa del PSG, freschi anche della vittoria della Supercoppa Europea contro l'Aston Villa e il Lens. Una partita che sulla carta aveva poco da dire, ma in realtà, l'esito è stato assolutamente clamoroso.
Ad alzare la coppa infatti, al termine di una partita molto combattuta, con due cartellini rossi (uno per squadra) a testimoniare l'agonismo messo in campo dalle due squadre, è stato l'outsider Lens. Grazie al gol di Florian Thauvan al 32' del primo tempo, i giallorossi si sono aggiudicati la Supercoppa Europea e hanno sconfitto in una finale, i campioni parigini.
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