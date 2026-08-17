Supercoppa francese, cadono i campioni d’Europa: è il Lens ad alzare la coppa

vedi letture

Il Lens vince la Supercoppa francese.

Possiamo definire clamoroso quanto successo questa sera allo Stade Bollaert-Delelis, in Francia, nella finale della Supercoppa francese. In campo a contendersi la coppa c'erano i campioni d'Euopa del PSG, freschi anche della vittoria della Supercoppa Europea contro l'Aston Villa e il Lens. Una partita che sulla carta aveva poco da dire, ma in realtà, l'esito è stato assolutamente clamoroso.

Ad alzare la coppa infatti, al termine di una partita molto combattuta, con due cartellini rossi (uno per squadra) a testimoniare l'agonismo messo in campo dalle due squadre, è stato l'outsider Lens. Grazie al gol di Florian Thauvan al 32' del primo tempo, i giallorossi si sono aggiudicati la Supercoppa Europea e hanno sconfitto in una finale, i campioni parigini.