Il Dortmund molla El Mala. L'annuncio dell'ad: "Non faremo altre offerte al Colonia"

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Il Borussia Dortmund, dopo che il Colonia ha rifiutato anche la sua ultime offerta, ha deciso di abbandonare la corsa a El Mala

Dopo averlo seguito per diverse settimane, il Borussia Dortmund ha deciso di abbandonare la corsa a Said El Mala, trequartista classe 2006 dell'FC Colonia. La conferma arriva dall'ad giallonero Lars Ricken che ha dichiarato a Funken: "Negli ultimi giorni abbiamo avuto colloqui aperti con la dirigenza del Colonia, ma hanno respinto la nostra ultima offerta. II Borussia Dortmund non presenterà ulteriori offerte e non intende procedere con il trasferimento del giocatore".

Nei giorni scorsi il nome di El Mala è stato accostato anche al Milan, che da tempo sta cercando un rinforzo sulla trequarti. In Germania hanno scritto che il Diavolo è alla finestra, pronto ad approfittarne nel caso in cui la trattativa tra Colonia e Borussia Dortmund non fosse andare in porto. Vedremo se i rossoneri faranno davvero un tentativo per il giovane talento tedesco.