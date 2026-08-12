Dalla Germania rivelano: “Galatasaray forte su Martinelli, offerti 45 milioni”. Si allontana Leao?
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Galatasaray offre 45 milioni per Martinelli.
Secondo quanto riferito dai colleghi di SkySport Deutchland, il Galatasaray pare abbia presentato oggi un'offerta ufficiale di 45 milioni di euro per Gabriel Martinelli. L'offerta è ora sul tavolo dell'Arsenal. Martinelli è attualmente la priorità principale di trasferimento del Galatasaray.
Questa manovra di mercato potrebbe essere la diretta conseguenza di un cambio di strategia del club turco dopo aver compreso che il Milan non intende abbassare il prezzo per Rafa Leao.
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