Calcio in lutto: a 68 anni è venuto a mancare il papà di Lionel Messi

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Lutto nel mondo del calcio argentino e non solo. All'età di 68 anni è scomparso il papà di Messi Jorge

Grave lutto per Lionel Messi. Il papà Jorge è morto a 68 anni dopo una lunga malattia. Il decesso sarebbe avvenuto nella serata di ieri in una clinica di Rosario. Figura centrale nella vita e nella carriera del figlio, Jorge lo aveva accompagnato fin dagli anni al Newell's Old Boy, sosteenndolo anche nel percorso di trasferimento al Barcellona nelle cure ormonali necessarie durante l'adolescenza.

Lascia la moglie Celia Cuccitini e i quattro figli Lione, Rodrigo, Matia e Maria Sol.