Primo Piano Milan, Amorim annuncia dei tagli: chi rischia? La situazione reparto per reparto

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Ruben Amorim ha annunciato che presto comunicherà al Milan chi non fa parte del suo progetto. La situazione reparto per reparto

Ruben Amorim, alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea a Jakarta, è stato piuttosto chiaro: "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni: il gruppo è molto numeroso e ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste". Il tecnico rossonero farà presto le sue scelte e le comunicherà alla società che poi dovrà provare a cedere questi giocatori che il portoghese non ritiene utili al suo progetto. Ma chi rischia il taglio? Analizzando un po' la rosa attuale del Milan, la sensazione è che le partenze saranno diverse, anche se ovviamente molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, ma sono una decina i rossoneri che rischiano di essere "bocciati" da Amorim che vorrebbe avere un gruppo da 25-26 giocatori. Proviamo ad analizzare la situazione reparto per reparto:

PORTIERI

Il titolare sarà Mike Maignan, il suo vice sarà invece Pietro Terracciano. Il terzo portiere sarà un giovane: Lorenzo Torriani ha fatto vedere ottime cose in tournée, ma per lui sarebbe meglio forse andare a giocare con continuità per proseguire il suo percorso di crescita. Una chance potrebbe essere quindi data al giovane classe 2008 Matteo Pittarella.

DIFENSORI

Nel reparto arretrato le certezze sono Mario Gila, Matteo Gabbia, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic e Sankhoun Diawara. In partenza c'è sicuramente David Odogu che ha bisogno di andare a giocare dopo una stagione in cui non ha praticamente mai visto il campo, ma a salutare potrebbe essere anche Fikayo Tomori. Ovviamente servono offerte che soddisfino sia il giocatore che il Diavolo, però l'inglese è sul mercato. In caso di addio dell'ex Chelsea, il Milan andrà a prendere un nuovo difensore così da avere sei giocatori per tre posti. Da capire cosa ne sarà di Filippo Terracciano che dovebbe andare via anche lui, a meno che Amorim non decida di tenerlo in rosa come jolly visto che può giocare sia da braccetto che da esterno.

CENTROCAMPISTI

Questo è il reparto che ha più bisogno di essere sfoltito. Anche in questo caso partiamo dalle certezze, vale a dire Luka Modric e Adrien Rabiot. Poi in rosa ci sono Christian Comotto, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Ardon Jashari e Yunus Musah. Quanti andranno via e quanti resteranno? Giocando con una mediana due, la sensazione è che in rosa ci sia posto per cinque centrocampisti, che potrebbero diventare sei se Amorim dovesse decidere di tenere un jolly in grado di fare anche altri ruoli come Musah, che può fare anche l'esterno, o Loftus-Cheek, che invece può giocare anche da trequartista. Per quanto riguarda chi andrà via, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno in via Aldo Rossi. Ad oggi chi sembra avere maggiori probabilità di restare con Modric e Rabiot sono Jashari e Comotto. Il destino degli altri (Fofana, Ricci, Musah e Loftus-Cheek) è legato al mercato e alle proposte che arriveranno da qui a fine agosto (paraddossalmente chi non riceverà offerte ha più chance di restare).

ESTERNI

Sulle fasce, la situazione sembra essere abbastanza chiara: Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame a destra e Davide Bartesaghi e Samuel Chukwueze a sinistra. Non dovrebbe quindi esserci spazio per Pervis Estupinan che continua a non convincere.

TREQUARTISTI

In questa zona di campo, tutto ruota intorno al futuro di Rafael Leao: verrà ceduto come ha chiesto qualche settimana fa o ha cambiato idea e resterà ancora al Milan? Chistopher Nkunku e Christian Pulisic saranno sicuramente in rosa, così come ha chance di essere confermato anche Alphadjo Cissé che sta ben impressionando in questo pre-campionato. Non è un mistero che il Diavolo stia cercando un trequartista mancino, ma prima serve risolvere il caso Leao. Non è da escludere comunque un doppio colpo in questa zona di campo in caso di addio dell'ex Lille, a meno che Amorim non decida di tenere Loftus-Cheek.

ATTACCANTI

Nessun dubbio qui dove Francesco Camarda sarà la prima alternativa a Gonçalo Ramos. In uscita c'è Santiago Gimenez, mentre è da capire quale sarà il futuro di Andrej Kostic (prestito o si alternerà tra prima squadra e Milan Futuro?).

IPOTESI ROSA MILAN 26-27 (X sono i potenziali nuovi innesti):

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella

DIFENSORI: Gila, X, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Diawara

CENTROCAMPISTI: Modric, Rabiot, Fofana, Jashari, Comotto, Bartesaghi, Chukwueze

ESTERNI: Saelemaekers, Athekame, Bartesaghi, Chukwueze

TREQUARTISTI: Nkunku, X, Pulisic, Cissé A., X

ATTACCANTI: Ramos, Camarda

IN USCITA: Torriani, Odogu, Tomori, F.Terracciano, Estupinan, Ricci, Musah, Loftus-Cheek, Gimenez, Leao