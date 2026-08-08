Oggi Chelsea-Milan. Orario e diretta TV dell'amichevole

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È di nuovo matchday! Oggi ci sarà la terza amichevole estiva del Milan di Amorim. I rossoneri, che scenderanno in campo con la terza maglia presentata ieri, affronteranno il Chelsea di Xabi Alonso. Proprio come il Milan, ma probabilmente anche in termini maggiori, i Blues stanno attraversando un altro periodo di forte cambiamento: sarà una partita di prove e risposte per entrambi gli allenatori.

DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN

Data: sabato 8 agosto 2026

Ora: 14.00

Stadio: Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it