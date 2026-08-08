Oggi Chelsea-Milan. Orario e diretta TV dell'amichevole
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È di nuovo matchday! Oggi ci sarà la terza amichevole estiva del Milan di Amorim. I rossoneri, che scenderanno in campo con la terza maglia presentata ieri, affronteranno il Chelsea di Xabi Alonso. Proprio come il Milan, ma probabilmente anche in termini maggiori, i Blues stanno attraversando un altro periodo di forte cambiamento: sarà una partita di prove e risposte per entrambi gli allenatori.
DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN
Data: sabato 8 agosto 2026
Ora: 14.00
Stadio: Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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