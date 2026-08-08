TOP NEWS del 7 agosto - Bennacer saluta, la probabile formazione anti Chelsea e l'esclusiva Hauge
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Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 7 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, venerdì 7 aagosto 2026
Bennacer saluta il Milan e i suoi tifosi: "Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui. Ho indossato questa maglia con orgoglio"
Verso Milan-Chelsea, la probabile formazione rossonera: esordio per Diawara, in mezzo Modric-Comotto. In avanti Nkunku, Leao e Ramos
ESCLUSIVA MN - Hauge: “Al Milan avrei dovuto avere più pazienza, ma avevo paura di perdere la Nazionale. La crisi? Sono sicuro che tornerete grandi. Bellissimo segnare all’Inter con il Bodø. Tornare un giorno? Magari. Forza Milan!”
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Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è megliodi Luca Serafini
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