MN - Hauge rivela: "Al Milan nessun rimpianto, forse mi feci prendere troppo dallo stress..."
Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l’ex attaccante del Milan Jens Petter Hauge, che nella stagione 2020-21 ha realizzato cinque gol in maglia rossonera. Nonostante abbia trascorso una sola stagione a Milanello, il norvegese non ha mai nascosto il suo amore per il Milan. Ecco un breve estratto sulla sua parentesi in rossonero:
“È passato tanto tempo, ma dopo il gol contro la Sampdoria non ho più avuto una nuova occasione per giocare. Erano rientrati alcuni giocatori dagli infortuni e quindi era difficile trovare spazio. Forse mi sono fatto prendere un po’ troppo dallo stress perché volevo mantenere il mio posto in Nazionale. E per farlo, ovviamente, dovevo giocare. Ma questo è il calcio e cose del genere succedono. Non ho rimpianti".
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