Primo Piano Amorim non si nasconde e punta in alto: il suo Milan deve provare a vincere in Italia e in Europa

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Ruben Amorim continua a mettere in mostra tutta la sua ambizione e a parlare apertamente di voler vincere lo scudetto e l'Europa League

Una delle critiche mosse lo scorso anno a Massimiliano Allegri è stata quella di essere poco ambizioso dato che non si è mai esposto, nemmeno quando il suo Milan era primo o secondo in classifica, a dire che l'obiettivo era lo scudetto. L'ex tecnico rossonero ha parlato sempre e solo di quarto posto e di qualificazione in Champions League e questa cosa non è stata vista di buon occhio da molti tifosi.

MILAN, AMORIM NON SI NASCONDE E PUNTA A VINCERE TUTTO

Chi lo ha sostituito sulla panchina del Diavolo, cioè Ruben Amorim, sta invece usando una strategia comunicativa differente: l'allenatore portoghese non si sta infatti nascondendo e continua a ripetere che una squadra come il Milan deve puntare sempre a vincere ogni partita e ogni competizione a cui partecipa. Lo ha fatto, per esempio, durante la sua conferenza stampa di presentazione, quando ha dichiarato di puntare assolutamente alla seconda stella: "Quando ci si mette in gioco e in discussione poi bisogna vincere il più possibile. Certo che vogliamo vincere la seconda stella. So che sarà dura, ci sono mille variabili. La sfida più grande? È difficile dirlo adesso. L'obiettivo fondamentale ora è di dominare il campionato, il resto lo vedremo".

MILAN, AMORIM PUNTA A SCUDETTO ED EUROPA LEAGUE

E lo ha fatto poi anche oggi alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea: "La cosa importante è che dobbiamo pensare a ogni singola partita. Abbiamo una rosa che può vincere ogni incontro, in qualsiasi competizione. Quindi, se andiamo passo dopo passo, possiamo fare qualcosa di importante. In Europa League dobbiamo crederci e dobbiamo voler vincere la competizione. Poi c’è la Serie A: sappiamo che affronteremo molte squadre che lavorano da tanto tempo con i loro allenatori e dunque sarà difficile, ma non posso venire qui e dire che non possiamo o che non vogliamo vincere il campionato. Il lavoro da fare è molto visto che c'è un nuovo allenatore e ci sono stati cambiamenti nella rosa, ma quando sei in un club del livello del Milan, devi puntare al titolo. Quindi proveremo a farlo, sapendo che andare in Champions League è fondamentale per tutto ciò che riguarda il nostro club (l'aspetto finanziario e il prestigio della competizione, ndr). Ma fino a quando la stagione non sarà finita, il nostro obiettivo sarà vincere ogni partita alla quale prendiamo parte, in ogni competizione".

IL MILAN E L'AMBIZIONE DI RUBEN AMORIM

Parole che testimoniano la grande ambizione di Amorim che sa bene di non essere su una panchina qualunque: una squadra gloriosa come il Milan deve infatti puntare ogni anno a vincere in Italia e in Europa. Questo non vuol dire che il portoghese sarà obbligato a vincere lo scudetto o l'Europa League e che avrà fallito se non riuscirà a conquistarli, ma per arrivare il più in alto possibile è fondamentale puntare al massimo. Amorim lo sa bene e ha voluto alzare subito l'asticella.