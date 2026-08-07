Il futuro di Leao è ancora tutto da scrivere: Galatasaray pronto al rilancio

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Leao è davanti a un bivio che solo il Galatasaray, con il suo rilancio, potrà risolvere

Il Galatasaray è tornato con decisione su Rafael Leao. Come anticipato da MilanNews.it, nelle scorse ore il club turco ha presentato al Milan una prima proposta da 35 milioni di euro complessivi per l'attaccante portoghese, immediatamente respinta dai rossoneri, che continuano a valutare il numero 10 almeno 50 milioni di euro. La trattativa, però, non si è interrotta: da Istanbul filtra infatti la volontà del club campione di Turchia di rilanciare fino a 45 milioni di euro per Leao.

LEAO DICE DI NO ALLA FIRMA SULLA MAGLIA DEL GALATASARAY

Tra un'offerta e l'altra ha fatto discutere un episodio avvenuto all'aeroporto di Giacarta. Un tifoso ha chiesto a Leao di autografare una maglia del Galatasaray, ma il numero 10 ha rifiutato rispondendo: "Stai facendo lo sciocco".

Una scena che ha irritato parte della tifoseria turca, ma che è stata accolta invece positivamente da molti sostenitori del Milan. Un gesto che, comunque, non chiarisce definitivamente il futuro dell'attaccante portoghese, che a quanto pare avrebbe comunicato al Milan la volontà di restare anche l'anno prossimo.

TRA I 13 MILIONI TURCHI E LA RITROVATA SERENITÀ CON AMORIM

Leao resta davanti a un bivio. Il Galatasaray sarebbe pronto a offrirgli un ingaggio superiore ai 13 milioni netti a stagione, cifra molto importante che accontenterebbe le esose richieste del portoghese. Dall'altra parte, però, durante questa prima settimana di ritiro agli ordini di Ruben Amorim il numero 10 del Milan sembra aver ritrovato feeling e serenità all'interno dell'ambiente rossonero.

Per questo una permanenza al Milan non è più da escludere, anche se molto dipenderà ovviamente dal rilancio del Galatasaray. Il club turco non intende arrendersi e prepara un nuovo assalto, mentre il Milan attende e cerca di studiare e capire bene la situazione.