Bennacer saluta il Milan e i suoi tifosi: "Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui. Ho indossato questa maglia con orgoglio"

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Bennacer saluta il Milan ed i suoi tifosi con un messaggio carico di emozione e riconoscenza

Pochi minuti fa il Milan ha comunicato di aver risolto il contratto di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ci ha tenuto a salutare il club rossonero e i suoi tifosi con un video saluto carico di emozione e riconoscenza.

IL SALUTO DI ISMAEL BENNACER

"Ciao tifosi del Milan. L’anno scorso vi salutavo senza immagine che quelle parole avrebbero finito per assumere il significato di un addio. Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui in più di cinque anni. Ho indossato questa maglia maglia con orgoglio, passione e determinazione, al fianco di compagni straordinari e sostenuto dal vostro affetto incondizionato.

Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori. Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso: i miei compagni, i diversi staff, i dipendenti del club e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa avventura così speciale.

Un pensiero particolare va a voi, tifosi Rossoneri, il cui amore e sostegno resteranno per sempre impressi nel mio cuore. Siete voi a rendere il Milan un club unico. Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, in un modo o nell’altro, perché in fondo sento che la nostra storia non è ancora del tutto finita. Grazie di tutto, forza Milan per sempre".

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Ismaël Bennacer.

Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro.