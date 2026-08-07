Milan, quando rientrano Maignan e Rabiot? Svelata la data
Il Milan di mister Amorim si prepara per l'interessanrte amichevole di domani con il Chelsea, che segnerà quindi a fine della tournée tra Oceania e Asia dei rossoneri: dopo l'amichevole di Giacarta, in Indonesia, la squadra farà praticamente subito ritorno in Italia. A Milano poi i giocatori potranno usufruire di un paio di giorni liberi per assestarsi col jet lag e la lunghezza del volo.
QUANDO TORNANO MAIGNAN E RABIOT?
La ripresa degli allenamenti a Milanello è prevista per mercoledì 12 con una seduta pomeridiana: si aggregheranno anche Mike Maignan ed Adrien Rabiot, di ritorno dalle vacanze post Mondiale. Mercoledì dovrebbe essere il giorno anche del ritorno in gruppo di Mario Gila dopo l'infortunio alla coscia sofferto contro il Celtic in amichevole a fine luglio.
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