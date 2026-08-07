Lotta scudetto, Canovi è sicuro: "Non vedo il Milan al momento"
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Dario Canovi ha commentato il mercato del Milan chiuso fino a questo momento con due grandi colpi come Gonçalo Ramos e Mario Gila
Così, alla radio di Tuttomercatoweb.com, l'avvocato e procuratore Dario Canovi ha commentato il mercato del Milan che finora ha chiuso due grandi colpi come Gonçalo Ramos e Mario Gila. Ecco un estratto delle sue parole:
"II Milan per me è una scommessa. Amorim è un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo Scudetto, magari per la Champions. Per lo Scudetto al momento è ancora l'Inter la grande favorita, poi subito dopo vedo Napoli e Como. L'Inter ha fatto acquisti indovinati, ha rafforzato l'unico reparto dove, anche per questioni di età, aveva difficoltà, ossia la difesa. Stones è un arrivo importante. Se poi arrivasse Romero o un altro simile, diventerebbe una difesa molto forte".
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