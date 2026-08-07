MN - Hauge: "Gol all'Inter, momento speciale. Ci tenevo tantissimo a fare bene in quella partita"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l’ex attaccante del Milan Jens Petter Hauge, che nella stagione 2020-21 ha realizzato cinque gol in maglia rossonera. Nonostante abbia trascorso una sola stagione a Milanello, il norvegese non ha mai nascosto il suo amore per il Milan.

Da vero rossonero hai segnato all’Inter sia all’andata che al ritorno la scorsa stagione con il Bodø. Era scritto nel destino.

“È stato un momento davvero bellissimo per me (ride, ndr)! Ci tenevo tantissimo a fare bene in quella partita, soprattutto a San Siro tornando a Milano. È stata la partita più speciale per me in Champions League".

Ma qual è il segreto del Bodø? In casa siete spesso ingiocabili e in generale l’anno scorso avete fatto grandi cose battendo anche l’Atletico a Madrid. Movimenti rapidi, transizioni devastanti e letali sottoporta: l’alchimia tra di voi è incredibile.

“Questa è la cosa bella del calcio: è uno sport di squadra e, normalmente, vince la squadra migliore. E quella sera contro l’Inter, così come la settimana prima, la squadra migliore eravamo noi".