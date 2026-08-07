Canovi non crede nel Milan di Amorim: "Per me è una scommessa, non lo vedo in lotta per lo scudetto"

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Il noto procuratore sportivo Dario Canovi ha commentato il mercato del Milan che secondo lui non è competitivo per lo scudetto

Intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, l'avvocato e procuratore Dario Canovi ha commentato così il mercato del Milan che finora ha chiuso due grandi colpi come Gonçalo Ramos e Mario Gila: "II Milan per me è una scommessa. Amorim è un allenatore di esperienza, però personalmente non vedo il Milan in lotta per lo Scudetto, magari per la Champions.

Per lo Scudetto al momento è ancora l'Inter la grande favorita, poi subito dopo vedo Napoli e Como. L'Inter ha fatto acquisti indovinati, ha rafforzato l'unico reparto dove, anche per questioni di età, aveva difficoltà, ossia la difesa. Stones è un arrivo importante. Se poi arrivasse Romero o un altro simile, diventerebbe una difesa molto forte".