Futuro Leao incerto, nel frattempo compagni e allenatore parlano bene di Rafa

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Nonostante il futuro decisamente incerto compagni e allenatore spendono solo belle parole per Rafa Leao

Mentre il futuro di Leao è decisamente incerto - le squadre turche al momento non soddisfano né il Milan e né il giocatore - compagni ed allenatore continuano a parlare in modo positivo di Rafa. Queste le dichiarazioni raccolte negli ultimi giorni in tournée, tra interviste e conferenze stampa.

LEAO E IL MILAN, LE PAROLE DI ALLENATORE E COMPAGNI

Gabbia alla Gazzetta dello Sport: "Voglio molto bene a Rafa perché abbiamo condiviso un percorso lungo tanti anni nei quali ci sono state gioie e anche dispiaceri. Penso che abbia dato tantissimo a questa squadra e tutti qui gli vogliono bene. Poi ognuno è giusto che prenda le sue decisioni: le persone che rimangono al Milan devono farlo dando la priorità alla società e alla squadra. Sono sicuro che Rafa, finché sarà qui, farà il meglio per questo gruppo"

Bartesaghi a Sky: "Io a Rafa voglio bene, spero che rimanga qua. Per il suo bene spero che resti al Milan".

Modric a Sky: “Rafa è abbastanza maturo da capire cosa è meglio per lui. Gli vogliamo bene e sappiamo quanto può essere importante per noi, quando è in forma è uno dei migliori al mondo. Forse l'anno scorso non è stato fortunato anche per via degli infortuni, ma spero possa stare qui e aiutarci a fare una grande stagione”.

Amorim in conferenza stampa: “Tutti i giocatori stanno lavorando davvero bene: sia quelli che hanno iniziato dal primo giorno sia quelli che sono arrivati dopo. Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito. La cosa importante è continuare con questo spirito quando le cose diventeranno difficili. In questo club bisogna vincere ogni partita e per questo dobbiamo mantenere lo spirito giusto per tutta la stagione. Perciò non ho sentito, non ho visto alcuna differenza in Leao rispetto agli altri ragazzi. Sento che tutti si stanno preparando per iniziare una stagione molto difficile"