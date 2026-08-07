Verso Milan-Chelsea: rossoneri in campo con la terza maglia

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Domani nell'amichevole contro il Chelsea, il Milan scenderà in campo con la terza maglia che è stata svelata nelle scorse ore

Come riporta il sito ufficiale del Milan, domani contro il Chelsea, nell'ultima amichevole della tournée estiva del Diavolo, la formazione rossonera scenderà in campo con il nuovo Third Kit, presentato ufficialmente nelle scorse ore: "Celtic e Inter sono alle spalle per i rossoneri di Rúben Amorim, pronti ora a mettersi in gioco nella terza amichevole dell'estate 2026. Lo scenario è speciale perché per la prima volta in assoluto due top club europei si affronteranno in Indonesia, a Giacarta. Per l'occasione, inoltre, i rossoneri indosseranno per la prima volta il nuovo Third Kit, presentato ufficialmente nelle ultime ore.

Chelsea e Milan si sfideranno sabato 8 agosto alle 14.00 italiane (le 19.00 in Indonesia), una gara che in Italia sarà visibile in diretta a tutti gli appassionati rossoneri sui canali Sky Sport e DAZN. La sfida contro la squadra di Xabi Alonso sarà disponibile anche in differita, e in chiaro, su NOVE: appuntamento, in questo caso, dalle 21.30".