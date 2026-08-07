MN - Hauge: "Sono sicuro che Leao tornerà al suo miglior livello e spero che lo faccia con il Milan"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l’ex attaccante del Milan Jens Petter Hauge, che nella stagione 2020-21 ha realizzato cinque gol in maglia rossonera. Nonostante abbia trascorso una sola stagione a Milanello, il norvegese non ha mai nascosto il suo amore per il Milan.

Hai detto che, tornando indietro, avresti avuto più pazienza. Si sa che l’erba del vicino non è sempre più verde... Leao ora vuole andare via: che consiglio gli daresti?

“No, non posso dirgli molto. È un giocatore fantastico, ha un potenziale enorme. Deve fare quello che è meglio per lui e per la sua carriera. Spero di rivederlo al suo massimo livello perché è un calciatore straordinario. Si è visto anche quello che ha fatto con il Portogallo. Sono sicuro che tornerà al suo miglior livello e spero che lo faccia con il Milan".