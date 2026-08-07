Delvecchio su Leao: "L'avrei venduto dopo lo scudetto vinto con Pioli per investire bene su altri giocatori più continui"

Delvecchio su Leao: "L'avrei venduto dopo lo scudetto vinto con Pioli per investire bene su altri giocatori più continui"MilanNews.it
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Ieri alle 18:30News
di Enrico Ferrazzi
L'ex attaccante Marco Delvecchio ha detto la sua su Rafael Leao e ha ricordato anche l'ex Capitano del Milan Franco Baresi

Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione milanese del Corriere della Sera, nella quale ha parlato così di Rafael Leao: "Se il Milan dovrebbe vendere Leao? È un punto interrogativo. Leao l’avrei venduto dopo lo scudetto vinto con Pioli per investire bene su altri giocatori più continui". 

L'ex giocatore giallorosso ha poi speso belle parole per ricordare Franco Baresi, ex Capitano del Milan scomparso settimana scorsa all'età di 66 anni a causa di una grave malattia: "Una leggenda. Avevo il mio caratterino e qualche volta litigavamo, ma c’è sempre stato tanto rispetto, finita la partita tutto tornava come prima".