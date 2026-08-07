Delvecchio su Leao: "L'avrei venduto dopo lo scudetto vinto con Pioli per investire bene su altri giocatori più continui"

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L'ex attaccante Marco Delvecchio ha detto la sua su Rafael Leao e ha ricordato anche l'ex Capitano del Milan Franco Baresi