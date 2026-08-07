Milan, dopo la tournée ripresa degli allenamenti mercoledì 12: tornano Rabiot e Maignan

Milan, dopo la tournée ripresa degli allenamenti mercoledì 12: tornano Rabiot e MaignanMilanNews.it
Ieri alle 18:10News
di Manuel Del Vecchio
Il programma di rientro del Milan e la ripresa degli allenamenti a Milanello dopo la tournée in Oceania e Asia

L'amichevole di domani con il Chelsea segna la fine della tournée tra Oceania e Asia del Milan: dopo l'amichevole di Giacarta, in Indonesia, la squadra farà praticamente subito ritorno in Italia. A Milano poi i giocatori potranno usufruire di un paio di giorni liberi per assestarsi col jet lag e la lunghezza del volo.

MILAN, LA DATA DELLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI A MILANELLO

La ripresa degli allenamenti a Milanello è prevista per mercoledì 12 con una seduta pomeridiana: si aggregheranno anche Mike Maignan ed Adrien Rabiot, di ritorno dalle vacanze post Mondiale. Mercoledì dovrebbe essere il giorno anche del ritorno in gruppo di Mario Gila dopo l'infortunio alla coscia sofferto contro il Celtic in amichevole a fine luglio.