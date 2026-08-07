Jashari: "Mi piace il calcio di pressione e di dominio di Amorim"

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Questo un interessante estratto delle parole del centrocampista svizzero del Milan Ardon Jashari ai microfoni di Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport, Ardon Jashari è intervenuto direttamente dal ritiro del Milan a Giacarta. Questo un interessante estratto delle sue parole integrali:

Una nuova energia con Amorim

"Si respira aria nuova, una nuova energia con il mister anche se per ora non ho avuto ancora il tempo di adattarmi al suo calcio. Mi piace però, è un'idea di gioco che si adatta anche a quello che ho fatto in passato visto che in Belgio ho già giocato in un centrocampo a due. Quello che vuole il mister è un gioco dominante e di intensità, mi piace giocare così perchè dobbiamo dominare le partite per vincere, siamo il Milan e abbiamo le capacità per farlo. Ho grande rispetto per il mister, che in Italia ha vinto tantissimo. Credo che ognuno abbia le proprie idee e il proprio modo di esprimere il calcio, va bene così".