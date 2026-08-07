MN - Hauge: "Dopo il gol contro la Sampdoria non ho più avuto una nuova occasione per giocare. Erano rientrati alcuni giocatori dagli infortuni e quindi era difficile trovare spazio"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l’ex attaccante del Milan Jens Petter Hauge, che nella stagione 2020-21 ha realizzato cinque gol in maglia rossonera. Nonostante abbia trascorso una sola stagione a Milanello, il norvegese non ha mai nascosto il suo amore per il Milan.

Negli ultimi due mesi giocavi pochissimo... non si capiva come mai Pioli non ti desse più spazio dall’oggi al domani.

“È passato tanto tempo, ma dopo il gol contro la Sampdoria non ho più avuto una nuova occasione per giocare. Erano rientrati alcuni giocatori dagli infortuni e quindi era difficile trovare spazio. Forse mi sono fatto prendere un po’ troppo dallo stress perché volevo mantenere il mio posto in Nazionale. E per farlo, ovviamente, dovevo giocare. Ma questo è il calcio e cose del genere succedono. Non ho rimpianti".

Il gol più importante? Quello decisivo a Praga contro lo Sparta?

“Sì, quello è stato un gol importante che ancora oggi ricordo bene.”