Fiorentina, ufficiale l'arrivo in prestito di Mastantuono dal Real Madrid

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La Fiorentina ha annunciato di aver preso in prestito secco Franco Mastantuono dal Real Madrid. Il giocatore era stato cercato anche dal Milan

La Fiorentina ha annunciato di aver preso in prestito secco Franco Mastantuono dal Real Madrid. Il giovane talento argentino era stato spesso accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Ecco il comunicato ufficiale del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franco Mastantuono dal Real Madrid C.F.

Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”. Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste".