I cartellini gialli, lo Scudetto, il gol in Champions e il grave infortunio: finisce l'avventura al Milan di Bennacer

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Dopo sette anni pieni di emozioni finisce l'avventura rossonera di Ismael Bennacer

Dopo sette anni - l'algerino arrivò a Milanello durante l'estate del 2019 - è finita l'avventura di Ismael Bennacer al Milan. Anni di grande entusiasmo, voglia di migliorare, successi e anche, purtroppo, dolorosi infortuni che hanno inevitabilmente minato il finale di questa storia. Il centrocampista venne prese da Maldini, Boban e Massara dall'Empoli, battendo la concorrenza del Borussia Dortmund.

Dopo un periodo di adattamento - nelle sue prime uscite veniva ammonito praticamente una volta a partita - e con l'arrivo di Pioli, Isma divenne una colonna portante di un Milan in continua ascesa, formando con Kessie una coppia di centrocampo veramente formidabile. Prezioso il suo contributo nell'anno dello scudetto, storico il suo gol a San Siro nei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Il grave infortunio al ginocchio subito contro l'Inter in semifinale ha irrimediabilmente segnato la sua carriera: da lì in poi Isma non è più tornato sui suoi livelli. E così, dopo gli ultimi due anni passati in prestito tra Marsiglia e Dinamo Zagabria, oggi Bennacer saluta definitivamente il Milan. Grazie di tutto Isma, e in bocca al lupo.