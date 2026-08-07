Jashari punta l'Europa League: "Anche in Europa dovremo provare a vincere"

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Questo un interessante estratto delle parole del centrocampista svizzero del Milan Ardon Jashari ai microfoni di Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport, Ardon Jashari è intervenuto ieri direttamente dal ritiro del Milan a Giacarta. Di seguito riportiamo un breve estratto delle sue considerazioni:

"La mentalità sarà la vera forza di questo gruppo, fin da quando scenderemo in campo nei primi minuti. E' il club stesso che vuole vincere sempre e faremo di tutto per portare a termine i nostri obiettivi. Non posso dire che vinceremo subito lo scudetto, prima dovremo costruire questa nuova mentalità, giocando a calcio e farlo divertendoci tutti insieme. Se riusciremo a unire queste cose allora potremo fare davvero bene.

Champions? Ci dispiace non giocare questa competizione, era il nostro obiettivo nella passata stagione. Quest'anno avremo l'Europa League e sarà importante comunque, anche perchè ci aspettano grandi squadre e partite difficili. Dovremo farci trovare pronti perchè vogliamo provare a vincere anche in Europa".