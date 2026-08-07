Mercato in uscita, saluta il Bebote? Il Porto di Farioli spinge per il messicano

vedi letture

Quella tra Santiago Gimenez e il Milan rischia di diventare come una delle più surreali della storia recente del mondo rossonero

Come riportato ormai da diversi giorni, il futuro di Santiago Gimenez in rossonero potrebbe presto prendere una svolta. Una storia che rischia di diventare come una delle più surreali della storia recente rossonera. Sì, perchè in un'estate che, almeno per adesso sembra essersi raddrizzata per il Milan dal punto di vista del calciomercato, tiene banco la surreale situazione tra Santiago Gimenez e il club rossonero. Questa sembrava l'inizio di una storia d'amore, così però non è (quasi) mai stata. Il Bebote è stato un flop nella passata stagione. Solo una rete, e nemmeno in campionato in quasi un anno solare, visto che il gol è stato messo a segno a settembre in Coppa Italia contro il Lecce. I soliti infortuni e fastidi, l'operazione alla caviglia e il rapporto mai sbocciato con Massimiliano Allegri. Arrivato nello scorso gennaio dopo aver fatto benissimo nella sua isola felice Feyenoord, il Bebote respira subito l’aria di casa al Milan. L’assist a Joao Felix al debutto contro la Roma, i gol prima in Serie A a Empoli e poi in Champions proprio contro la sua ex squadra. Poi la crisi e la parabola, anche molto sfortunata visti i diversi infortuni del messicano in maglia rossonera. L'attacante messicano resta quindi quasi un "peso" Per questa squadra.

MERCATO IN USCITA: IL PORTO SU GIMENEZ

Mister Farioli avrebbe infatto contattato telefonicamente Gimenez per ribadirgli la stima nei suoi confronti. Nel colloquio si è parlato del progetto ambizioso del Porto e della necessità del club di trovare una punta di livello alto per sopperire all'assenza dello spagnolo Samu. Santi si è detto orgoglioso dell'interesse del Porto ma allo stesso tempo si rimette alle decisioni del Milan che dovrà chiarire le eventuali condizioni utili al trasferimento. Sul futuro del messicano, le prossime settimane potrebbero diventare decisive.