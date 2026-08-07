Dove vedere Chelsea-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Ieri alle 22:50News
di Niccolò Crespi

Dopo il recente derby contro l'Inter, il Milan di Ruben Amorim prosegue il suo percorso nella preparazione estiva con un'altra amichevole di lusso: domani pomeriggio sarà sfida al Chelsea. I rossoneri infatti, volano così in Indonesia per affrontare i Blues di Xabi Alonso, reduci dalla sconfitta contro la Juventus.

CHELSEA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

LIVE E DIRETTA TESTUALE: MilanNews.it

Partita: Chelsea-Milan

Data: sabato 8 agosto 2026

Orario: 14.00

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, NOVE (in differita alle 21.30)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW