Dove vedere Chelsea-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Dopo il recente derby contro l'Inter, il Milan di Ruben Amorim prosegue il suo percorso nella preparazione estiva con un'altra amichevole di lusso: domani pomeriggio sarà sfida al Chelsea. I rossoneri infatti, volano così in Indonesia per affrontare i Blues di Xabi Alonso, reduci dalla sconfitta contro la Juventus.
CHELSEA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING
LIVE E DIRETTA TESTUALE: MilanNews.it
Partita: Chelsea-Milan
Data: sabato 8 agosto 2026
Orario: 14.00
Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, NOVE (in differita alle 21.30)
Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
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