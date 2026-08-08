Verso Chelsea-Milan, la probabile formazione dei rossoneri: debutto per Diawara, Modric dal 1'

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Il tecnico rossonero confermerà ancora una volta il 3-4-2-1 ma ci saranno un po' di cambi rispetto alla formazione vista nel derby contro l'Inter a Perth

Manca sempre meno alla penultima amichevole estiva del Milan nel proprio tour Asia/Oceania. Infatti, alle 14 italiane il Milan giocherà un'amichevole contro il Chelsea a Jakarta. Per questa partita, Ruben Amorim, che oggi in conferenza ha annunciato di voler vedere all'opera tanti giocatori contro gli inglesi, confermerà ancora una volta il 3-4-2-1 come modulo, ma ci saranno un po' di cambi rispetto alla formazione iniziale vista qualche giorno fa nel derby contro l'Inter a Perth.

LA PROBABILE FORMAZIONE

In porta confermato Torriani, davanti a lui chance per il giovane Vladimirov, De Winter e Diawara, il quale farà il suo debutto con la maglia del Milan.

Sulle corsie laterali ci saranno Saelemaekers a destra ed Estupinan a sinistra, mentre in mezzo al campo ci dovrebbe essere la coppia composta dal più giovane e dal meno giovane del reparto, vale dire Comotto e Modric. In avanti, infine, spazio al trio formato da Nkunku e Leao alle spalle di Gonçalo Ramos. A riferirlo è Sky. Questa dunque la probabile formazione del Milan per l'amichevole di domani contro il Chelsea: (3-4-2-1) Torriani; Vladimirov, De Winter, Diawara; Saelemaekers, Modric, Comotto, Estupinan; Nkunku, Leao; Ramos.