Milan, tutti gli impegni del mese di agosto: a breve comincia la Serie A

Milan, tutti gli impegni del mese di agosto: a breve comincia la Serie AMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Manuel Del Vecchio
Tutte le partite, tra amichevoli e impegni ufficiali, del Milan durante il mese di agosto: per Amorim si comincia a fare sul serio

MILAN, LE 4 GARE DEL MESE DI AGOSTO

Pre-Season Tour

Chelsea-Milan, sabato 8 agosto alle 14.00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)