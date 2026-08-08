Milan, tutti gli impegni del mese di agosto: a breve comincia la Serie A
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Tutte le partite, tra amichevoli e impegni ufficiali, del Milan durante il mese di agosto: per Amorim si comincia a fare sul serio
MILAN, LE 4 GARE DEL MESE DI AGOSTO
Pre-Season Tour
Chelsea-Milan, sabato 8 agosto alle 14.00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)
Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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