Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan all'8 agosto

Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan all'8 agosto
Oggi alle 07:12News
di Manuel Del Vecchio

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero 
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista) rinnovo di contratto
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito
Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto

OBIETTIVI MILAN

Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
Dario Osorio (trequartista/esterno, Midtjylland)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;