Entrate e uscite: Milan su Osorio e Paredes; atteso rilancio del Gala per Leao

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Il mercato del Milan dovrà sbloccarsi a fine tournée: idee sudamericane in entrata, Leao ago della bilancia per le uscite

Con la partita di quest'oggi alle ore 14 italiane, il Milan conclude la sua tournée tra Australia e Asia. Dopo la sfida amichevole contro il Chelsea, il gruppo rossonero rientrerà a Milano ed entrerà nell'ultima fase della sua preparazione estiva che avrà un solo test in programma, contro il Manchester United in Polonia. In questa fase, fatte tutte le valutazioni del caso da parte di Ruben Amorim, è necessario ravvivare il calciomercato del Milan, sia in entrata che in uscita.

MILAN SU OSORIO, VOCI PER PAREDES

Dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos in attacco e Mario Gila in difesa, che hanno coperto immediatamente i due ruoli prioritari che il Milan andava cercando, il club rossonero ha tirato i remi in barca e si è messo a osservare. Le zone di campo che avrebbero necessità di un ulteriore rinforzo sono sicuramente la trequarti e le corsie laterali. In queste settimane sono stati fatti diversi nomi, in particolar modo per il ruolo di fantasista. L'ultimo in ordine di tempo è il cileno Dario Osorio, classe 2004 del Midtjylland. Il club danese avrebbe avanzato una richiesta, come scrive il Corriere dello Sport, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Da ieri rimbalza anche una voce clamorosa, un interesse per il 32enne Leandro Paredes del Boca Juniors: l'indiscrezione arriva dall'Argentina. Pare difficile, se non altro perché il Milan a centrocampo è affollatissimo. In ogni caso, prima di tornare a comprare, servirà cedere.

CESSIONI MILAN: ATTESO RILANCIO DEL GALA PER LEAO

Va da sè che Dario Osorio rimane solo un'idea se non dovesse partire Rafael Leao. Ed è un discorso che vale un po' per tutte le zone del campo, forse solo gli esterni sono esenti da questo tipo di logica. Per quanto riguarda il numero 10 portoghese, secondo quanto viene scritto il Galatasaray è pronto a rilanciare con un'offerta totale da 40-45 milioni di euro. La richiesta da cui il Milan non si muove è quella di 50 milioni ma ci potrebbero essere le premesse per venirsi incontro. Un nodo riguarda la volontà di Leao che per accettare la Turchia si aspetta almeno 12-13 milioni di stipendio. Tra gli altri ruoli, Fikayo Tomori è in uscita: interesse del Coventry, della Juventus e del Newcastle.