Primo Piano Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali: Comotto-Modric. C'è Leao, Ramos in panchina

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Si riportano le formazioni ufficiali dell'amichevole tra Milan e Chelsea, in programma alle ore 14 italiane al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta

Tutto pronto al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, impianto da poco più di 77mila posti, dove tra pochi minuti, alle ore 14 italiane, il Milan giocherà l'ultima amichevole della sua tournée contro il Chelsea. Dopo la vittoria nella sgambata con Milan Futuro e i pareggi contro Celtic e Inter, il Diavolo sfida la formazione di Xabi Alonso, reduce da una vittoria contro i Western Sydney e le sconfitte contro Tottenham e Juventus. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN E CHELSEA

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso