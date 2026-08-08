Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali: Comotto-Modric. C'è Leao, Ramos in panchina
Tutto pronto al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, impianto da poco più di 77mila posti, dove tra pochi minuti, alle ore 14 italiane, il Milan giocherà l'ultima amichevole della sua tournée contro il Chelsea. Dopo la vittoria nella sgambata con Milan Futuro e i pareggi contro Celtic e Inter, il Diavolo sfida la formazione di Xabi Alonso, reduce da una vittoria contro i Western Sydney e le sconfitte contro Tottenham e Juventus. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN E CHELSEA
Queste le formazioni ufficiali di Milan e Chelsea per l'amichevole che si disputa a Giacarta, Indonesia, alle ore 14 italiane:
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Y. Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos. All. Amorim
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, W. Fofana, Acheampong, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, Joao Pedro, Pedro Neto; Welbeck. A disp.: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson. All. Xabi Alonso
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