Real Madrid, ufficiale Diomande: è il colpo più caro della storia dei Blancos

Real Madrid, ufficiale Diomande: è il colpo più caro della storia dei BlancosMilanNews.it
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Ieri alle 20:40Dall'Estero
di Manuel Del Vecchio
Il Real Madrid ufficializza l'acquisto più costoso della sua storia

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Yan Diomande dal Lipsia. Operazione da ben 140 milioni di euro (bonus compresi), che rende l'ivoriano il colpo più costoso della storia dei blancos.

"Il Real Madrid C.F. e l’RB Leipzig hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore Yan Diomande, che vestirà la maglia del nostro club per le prossime sette stagioni, fino al 30 giugno 2033".