Nwaneri ha detto sì al Borussia Dortmund: si trasferirà in prestito per un anno

vedi letture

Ethan Nwaneri, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan, ha detto sì al Borussia Dortmund dove si trasferirà dall'Arsenal in prestito per una stagione

Tra i nomi più caldi per il calciomercato del Milan c'è stato senza dubbio quello del giovane attaccante inglese classe 2007 Ethan Nwaneri, tornato all'Arsenal dopo sei mesi in prestito all'Olympique Marsiglia. I rossoneri lo avevano identificato come possibile colpo per rinforzare la trequarti ma hanno trovato il muro dei Gunners e del tecnico Mikel Arteta che sembravano intenzionati a puntare sul talento britannico in questa stagione. E invece qualcuno è riuscito a far cadere questo muro, si tratta del Borussia Dortmund.

NWANERI VERSO IL DORTMUND IN PRESTITO

Ethan Nwaneri è a un passo dal Borussia Dortmund. A riportarlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano che sottolinea come nella notte il calciatore abbia dato il suo ok al trasferimento in prestito. Nuova esperienza all'estero per il giovanissimo calciatore inglese il cui stipendio sarà interamente pagato dal club tedesco.