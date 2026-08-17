Cristiano Ronaldo, si va verso la fine di un’era: “Probabilmente sarà il mio ultimo anno da calciatore”
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Ronaldo annuncia che potrebbe ritirarsi a fine stagione.
Cristiano Ronaldo, durante un'intervista rilasciata alla rivista Vogue, ha parlato tra le altre cose del suo futuro e ha svelato una notizia che ha sicuramente toccato tutti gli appassionati del calcio. Queste le sue parole.
"Questo probabilmente sarà il mio ultimo anno nel calcio e io voglio lasciare un’eredità spettacolare. Ho già pianificato tutto il mio futuro, ho così tante cose che mi terranno impegnato che è difficile dirvene una sola".
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