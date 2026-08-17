Milan, altro summit Cardinale-Amorim. Arriveranno almeno tre rinforzi

vedi letture

Nei prossimi giorni andrà in scena un nuovo summit di mercato tra Cardinale e Amorim. Il tecnico portoghese ha chiesto dei rinforzi per il suo Milan

Gerry Cardinale non sembra proprio riuscire a stare lontano dal suo Milan e questa settimana è atteso ancora una volta a Milanello per vedere la squadra e Ruben Amorim (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di ieri). Il patron milanista sarà poi anche domenica sera a Torino per l'esordio del Diavolo in campionato sul campo dei granata. L'ennesima visita nel Centro Sportivo di Carnago sarà ovviamente l'occasione per parlare ancora una volta di mercato con il tecnico portoghese.

MILAN, AMORIM HA CHIESTO RINFORZI A CARDINALE. DI SICURO NE ARRIVERANNO ALMENO TRE

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, durante l'incontro della scorsa settimana, oltre a dare la lista dei giocatori tagliati che non fanno più parte del suo progetto (Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku), Amorim ha anche chiesto cinque o sei innesti. Di sicuro saranno almeno tre: un difensore, un esterno a tutta fascia e un trequartista. Il Milan ha bisogno di rinforzi alla Gonçalo Ramos e Mario Gila, cioè giocatori già pronti e in grado di far fare davvero un salto di qualità alla squadra. Non è un mistero che molto passerà dalle cessioni, ma il Diavolo si sta già muovendo anche per il mercato in entrata, valutando diversi profili.

MERCATO MILAN: GLI OBIETTIVI PER DIFESA, FASCIA E TREQUARTI

Per quanto riguarda la difesa, sono in risalita le quotazioni di Tiago Gabriel, anche se il Lecce chiede parecchio e per questo i rossoneri potrebbero pensare di inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica come Filippo Terracciano o Warren Bondo. Come esterni a tutta fascia, piacciono sempre i profili di Dodo della Fiorentina e di Nuno Tavares della Lazio, ma non sono da escludere anche altri nomi, magari mai usciti. Sulla trequarti, invece, Amorim si aspetta almeno un colpo: Ethan Nwaneri dell'Arsenal continua ad essere nei radar rossoneri, anche se l'Arsenal ha rifiutato la prima offerta in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Sullo sfondo ci sono poi i "soliti" Osorio (Midtjylland), El Mala (Colonia), Ozun (Eintracht) e Brahim Diaz (Real Madrid).