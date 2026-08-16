News MN - Cardinale nuovamente a Milanello alla fine della prossima settimana

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Cardinale atteso nuovamente a Milanello per la fine della prossima settimana

Che questa sarebbe stata una stagione piena di cambiamenti lo hanno capito tutti subito: il giorno dopo Milan-Cagliari c'è stato un reset totale dell'area sportiva e dirigenziale del Milan. La squadra è ancora un cantiere aperto, ma rispetto agli altri anni sembra esserci un nuovo punto fermo: Gerry Cardinale ha finalmente deciso di prendere in mano totalmente l'affare Milan, muovendosi in prima persona per scegliere allenatore e nuova squadra di dirigenti.

Un cambiamento che si intravedeva già sul finire dello scorso campionato, con il numero uno di RedBird che è tornato a più riprese a Milanello e ha anche seguito la squadra in trasferta, ma da quest'anno il cambio di direzione è palese. Nei giorni scorsi Cardinale è stato a Milanello, arrivando in elicottero, e - apprende la redazione di MilanNews.it - tornerà nel centro sportivo di Carnago al termine della prossima settimana, prima che il Milan vada a Torino per la prima giornata della Serie A 2026/27. È ancora presto per capire quale sarà la natura della visita, ma Cardinale si occupa in prima persona, insieme ad Amorim, Almstadt e Gardiner, anche del mercato della Prima Squadra. Sarà sicuramente un modo per dare ancora più vicinanza alla squadra, ma a meno di due settimane dalla fine del calciomercato non sarà una sorpresa se si parlerà anche di come completare la rosa.

di Antonio Vitiello.