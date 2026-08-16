MN - Da Milanello: lavoro di scarico per i titolari di ieri, riecco Maignan e Rabiot. Gabbia e Leao stanno meglio
Il Milan, di ritorno dall'amichevole di ieri in Polonia contro il Manchester United, nella giornata odierna ha lavorato a Milanello. Contro i Red Devils è stato un buon test, ma da ora in poi si fa sul serio: manca esattamente una settimana all'esordio in Serie A contro il Torino di Ignazio Abate.
Apprende la redazione di MilanNews.it che i giocatori schierati in campo dal primo minuto ieri da Amorim hanno svolto del lavoro di scarico, mentre Rabiot e Maignan si sono allenati regolarmente. Gabbia (botta alla caviglia) e Leao (affaticamento) stanno meglio e riprenderanno gradualmente il lavoro in settimana. Santiago Gimenez e Christian Pulisic proseguono nel loro lavoro individuale per recuperare dall'infortunio.
Fofana, Nkunku, Tomori e Odogu hanno lo stesso programma e gli stessi orari della squadra, ma svolgono un allenamento a parte con un preparatore a loro dedicato, in attesa di essere collocati sul mercato.
di Antonio Vitiello.
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